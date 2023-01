Sentamo-nos com chá e café à mesa da cafetaria do Oceanário - falhado o plano original do café do Teatro Camões, compôs-se um cenário mais adequado para um encontro com um homem que tem o mar e o ambiente como formação.

João Fernandes diz-se "tripeiro, alfacinha e marafado". Explica: "Nasci no Porto, mas cresci no Lumiar, porque os meus pais vieram para Lisboa quando eu tinha 3 anos; e depois fui para Engenharia do ambiente na Universidade do Algarve, sem perceber bem se ia para a província ou para a praia, e acabei por descobrir que tinha ambas e que gostava." Ao fim de um ano, já os pais achavam que tinha enlouquecido ao garantir-lhes que não viveria noutro sítio, mas essa vontade, essa sedução do Algarve entranhara-se-lhe na medula e lá ficou até hoje. "Faro é capital de distrito mas tem o conceito da cidade de 15 minutos, tem aeroporto, praia e hospital a essa distância, levo o miúdo à escola a pé. Tenho tudo o que há numa grande cidade com o conforto de uma cidade pequena, em proximidade e com a liberdade de viajar para o mundo."