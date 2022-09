Um dia por semana sem carros poupa 3% a 5% de combustíveis em meio urbano

Associação Zero

Um dia por semana sem carros poupará o equivalente a 03% a 05% do gasóleo e gasolina consumidos em meio urbano, indica um estudo esta quinta-feira citado pela associação ambientalista Zero.

A propósito do Dia Mundial Sem Carros, e também Dia Europeu sem Carros, que esta quinta-feira se assinala, destinado a sensibilizar para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário nas cidades, a associação diz que um novo estudo revela que 62% das pessoas em cidades europeias apoiam a ideia de um dia sem carros por semana.

O estudo foi feito no âmbito da Campanha Cidades Limpas, um consórcio europeu que a Zero integra.

A associação lembra a atual crise energética na Europa para dizer que "é urgente reduzir a dependência do continente em relação ao petróleo e gás", e acrescenta que um dia sem carros por semana seria fundamental para a poupança energética e poderia ter um papel determinante na mitigação dos efeitos da crise atual.

O estudo "revela que um único dia semanal sem carros nas principais cidades europeias poderá poupar entre 541 e 945 mil barris de petróleo em cada dia em que é implementado (dependendo do dia da semana) -- ou seja, o equivalente a 3-5% de todo o consumo de gasóleo e gasolina em meio urbano na Europa (que representa cerca de 23% das emissões e uso de energia), ou o equivalente a cerca de 40% de todo o consumo anual de petróleo em Portugal ou o consumo inteiro de petróleo de países como a Estónia, Letónia e Lituânia", diz a Zero em comunicado.

Dias sem carros, refere a Zero, não obrigam a novas infraestruturas, a regulamentos complexos ou grandes despesas, e permitem também uma melhoria do ar.

A associação recomenda que as cidades devem, generalizadamente, adotar dias semanais sem carros e promover o transporte público, com o apoio do Governo, que deve melhorar e densificar o transporte público.

Esta quinta-feira, para assinalar a efeméride, no dia em que termina a semana europeia da mobilidade, o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, convidou os membros do Governo a deslocarem-se para o Conselho de Ministros utilizando meios sustentáveis de mobilidade.

E várias cidades do país vão assinalar o Dia Europeu sem Carros, com ações de sensibilização e promoção de atividades desportivas, incluindo as caminhadas e o uso da bicicleta.