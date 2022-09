A sua virtude preferida?

Justo.



A qualidade que mais aprecia num homem?

A positividade.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

O humor.



O que aprecia mais nos seus amigos?

A honestidade.



O seu principal defeito?

É segredo.



A sua ocupação preferida?

Viajar.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Fazer uma volta ao mundo em 80 dias com a minha mulher sem filhos.



Um desgosto?

O Benfica não ser Campeão todos os anos.



O que é que gostaria de ser?

Presidente da República.



Em que país gostaria de viver?

Austrália.



A cor preferida?

Encarnado.



A flor de que gosta?

Amores perfeitos.



O pássaro que prefere?

Águia Real.



O autor preferido em prosa?

Anthony Bourdain.



Poetas preferidos?

Luís Vaz de Camões.



O seu herói da ficção?

Aquaman.



Heroínas favoritas na ficção?

Gamora (Guardiões da Galáxia)..



Os heróis da vida real?

Winston Churchill.

As heroínas históricas?

Anne Frank e Rainha Isabel II.



Os pintores preferidos?

Os meus filhos.



Compositores preferidos?

Miguel Araújo.



Os seus nomes preferidos?

Victória.



O que detesta acima de tudo?

Falsidade e enredos.



A personagem histórica que mais despreza?

Do novo século ainda vivo, Vladimir Putin.



O feito militar que mais admira?

O Dia D.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Renascer todos os dias.



Como gostaria de morrer?

Numa praia deserta em festa com família e amigos.



Estado de espírito atual?

Depende da hora do dia.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os excessos.



A sua divisa?

""O sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.""

Winston Churchill