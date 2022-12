Dois feridos em tumultos na Praça da Figueira

Duas pessoas ficaram feridas ao início da noite deste domingo na Praça da Figueira, em Lisboa, depois de uma discussão que começou por causa de uma conta ter terminado em agressões, disse fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A Feira de Natal que está instalada na Praça da Figueira foi mesmo encerrada depois de vários desacatos terem levado à intervenção da Polícia de Segurança Pública.

De acordo com informações avançadas ao DN por testemunhas, uma discussão numa esplanada evoluiu para desacatos envolvendo várias pessoas, algumas delas usando tacos de basebol.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Perante os tumultos foi pedida a intervenção da PSP que montou uma operação no local para tentar acalmar os ânimos.

Segundo informações do Comando Metropolitano, a discussão terá começado com a recusa de clientes em pagar uma conta, terminando em agressões. Vários dos envolvidos estavam embriagados.

Dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital de São José.

O aparato policial é grande e numa medida de prevenção foi decidido encerrar as barracas que faziam parte do Mercado da Baixa relacionado com o Natal e que terminava este domingo.