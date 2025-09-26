Tribunal impede ator Nuno Homem de Sá de se aproximar da ex-namorada por alegado caso de violência doméstica

O juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Loures determinou esta sexta-feira, 26 de setembro, que o ator Nuno Homem de Sá fique proibido de contactar ou de se aproximar da ex-namorada Frederica Lima devido a uma acusação de violência doméstica, violação de domicílio e perturbação da vida privada.Na sessão em tribunal para reavaliar as medidas de coação, o ator ficou ainda a saber que continuará sujeito a Termo de Identidade e Residência, bem como fica impedido de se aproximar a menos de 500 metros do local de trabalho e da residência da vítima, de acordo com uma informação da agência Lusa.O tribunal considera que as medidas de coação são “necessárias, adequadas e proporcionais face às exigências cautelares que o caso requer, à gravidade do crime e à sanção que previsivelmente virá a ser aplicada ao arguido”.Nuno Homem de Sá, de 63 anos, foi acusado pelo Ministério Público a 31 de agosto por um crime de violência doméstica, outro de violação de domicílio e outro de perturbação da vida privada contra a ex-namorada Frederica Lima.À Lusa, o advogado do ator, Alexandre Guerreiro, revelou que não irá pedir a instrução do processo, enquanto Pedro Nogueira Simões, que faz a defesa de Frederica Lima, esteve incontactável.