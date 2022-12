Três polícias feridos com pedras e engenhos pirotécnicos num bairro em Carnide

Três polícia ficaram feridos esta segunda-feira durante uma intervenção na Rua Vítor Santos, no Bairro da Horta Nova, em Carnide, concelho de Lisboa.

O Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da 3.ª Divisão, respondeu a uma chamada que relatava a deflagração de engenhos pirotécnicos e a consequente perturbação do descanso dos moradores daquela artéria, bem com o risco para a integridade física e o património daqueles que passavam no local.

Contudo, à chegada ao local os polícias foram insultados e alvos de arremesso de pedras e engenhos pirotécnicos, o que os levou a deter um indivíduo por agressão a um dos agentes.

Entretanto, após o transporte do detido para instalações policiais fora do bairro e para fazer face a um avanço de um grupo de indivíduos, a PSP regressou à Rua Vítor Santos com um dispositivo reforçado, "com o objetivo de repor a ordem e paz pública e tentar identificar dos autores da prática das agressões e demais ilícitos criminais", de acordo com um comunicado enviado pelo COMETLIS às redações.

Durante esta intervenção os agentes efetuaram de "disparos de munições menos letais, com o intuito de dispersar os suspeitos da prática dos ilícitos".

Durante a operação, ficaram feridos três polícias, que receberam tratamento médico.