Malabarismo, com muito gosto, é talvez a expressão que melhor descreve o que fazem Inês Santos e Erik Ibrahim. A entrar nos 30 anos (ele ainda tem 29), dividem-se entre três bebés, um negócio de distribuição de medicamentos em Luanda e duas empresas angolanas em que têm também participação. Mas é no Terroir que mais cumprem os sonhos que os uniram desde que se conheceram quando faziam o curso. Juntos, da Escola Superior de Hotelaria do Estoril foram para "uma pequena cidade chinesa de 10 milhões de habitantes" e daí regressaram a casa, casaram-se, tiveram a primeira filha, Madalena, hoje com 3 anos, e em plena pandemia abriram o restaurante na Rua dos Fanqueiros, onde servem a experiência de uma vida de anos parcos mas muito preenchidos. Há ano e meio levaram para casa a Beatriz e há poucos dias juntou-se-lhes o recém-nascido Frederico, que nos acompanha a conversa à mesa do Amélia (do grupo I LoveNicolau), em Campo de Ourique, como observador atento e tranquilo, à espera que o compromisso dos pais termine para ir à consulta do mês.

A escolha da casa cor-de-rosa em plena Ferreira Borges (cujos criadores chamam baronesa, fazendo jus à sua riqueza decorativa) não é casual. Mesmo vivendo do lado de lá da ponte, Inês e Erik escolheram-na de um leque alargado pela experiência de ir testando tudo quanto aparece na oferta gastronómica, cá como lá fora, uma paixão que os levou a entrar na restauração, mesmo sabendo que este é um "mundo-cão, com horários miseráveis, muita pressão, por vezes clientes difíceis e complicações inesperadas". Erik não se queixa, apenas constata o dia-a-dia de quem gere um restaurante - mesmo que hoje se dedique maioritariamente a operações de backoffice, faturação, pagamentos e reuniões.