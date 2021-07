Três concelhos do distrito de Faro com risco máximo de incêndio

De acordo com a informação disponível no 'site' do IPMA, estão sob este alerta os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

O IPMA colocou também 35 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Bragança, Viseu, Guarda, Portalegre em risco muito elevado de incêndio.

No distrito de Bragança, estão sob risco muito elevado de incêndio os concelhos de Vimioso e Torre de Moncorvo e no distrito da Guarda estão os concelhos de Figueira Castelo Rodrigo e Almeida.

Já o distrito de Castelo Branco tem 10 concelhos sob este alerta: Belmonte, Covilhã, Fundão, Sertã, Castelo Branco, Covilhã, Vila Velha de Rodão, Belmonte, Proença-a-Nova e Vila de Rei.

Também em risco muito elevado de incêndios estão os concelhos de Nisa, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre e Gavião, no distrito de Portalegre, e Abrantes, Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Sardoal e Mação, no distrito de Santarém.

O distrito de Beja tem um concelho sob este alerta, Almodôvar, enquanto o distrito de Faro tem quatro, nomeadamente Alcoutim, Castro Marim, Vila Real de Santo António e Portimão.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As previsões do IPMA apontam para hoje céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, nebulosidade que persistirá a norte do rio Douro, e pouco nublado ou limpo no interior Centro.

Prevê também períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, mais frequentes a norte do rio Douro e a partir da tarde. O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral, até meio da manhã e a partir do final do dia, e para uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no interior.