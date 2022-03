Transporte de passageiros cresce em todas as vias exceto no metro em 2021

O transporte de passageiros registou um crescimento de 39,3% por via aérea, 11,5% por comboio e 2% por vias fluviais, mas uma descida de 2,8% por metropolitano, segundo dados preliminares de 2021, divulgados esta terça-feira pelo INE.

"Os resultados preliminares de 2021 revelam um crescimento no transporte de passageiros por via aérea (+39,3%; -69,4% em 2020), por comboio (+11,5%; -38,8% em 2020) e por vias fluviais (+2,0%; -42,8% em 2020) e um decréscimo no transporte de passageiros por metropolitano (-2,8%; -48,1% em 2020)", observou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que publicou dados da atividade dos transportes no quarto trimestre de 2021, bem como os resultados preliminares do total do ano passado.

De acordo com a autoridade estatística, o transporte de passageiros aumentou no último trimestre de 2021, mas os resultados anuais ficaram "ainda longe dos de 2019".

No último trimestre de 2021, os aeroportos nacionais movimentaram 9,8 milhões de passageiros, o que representa um crescimento de 212,9% face ao mesmo período de 2020.

No entanto, comparando com o período homólogo de 2019, registou-se uma diminuição de 26,9%.

No trimestre em análise, o número de passageiros por comboio e por metropolitano aumentou 40,6% e 44,9%, correspondendo a 39,8 e 48,6 milhões de utentes, respetivamente.

Ainda assim, face ao período homólogo de 2019, registaram-se decréscimos respetivos de 18,9% e 35,1%.

Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 37,2% relativamente ao mesmo trimestre de 2020, atingindo 3,8 milhões de passageiros, mas diminuiu 29,2% em relação ao quarto trimestre 2019.

Relativamente ao transporte de mercadorias, os resultados preliminares de 2021 indicam um aumento face ao ano anterior transversal a todos os modos de transporte, com a via aérea a registar um crescimento de 29,8% (após -30,2% em 2020), o ferroviário de 11% (-7,6% em 2020), o rodoviário de 11,2% (-14,8% em 2020) e o marítimo de 5,2% (-7% no ano anterior).

No quarto trimestre de 2021, o transporte de mercadorias por via aérea cresceu 31,5% em termos homólogos, mas de forma menos significativa que nos trimestres anteriores (+52,5% no terceiro trimestre e +108,3% no segundo), correspondendo a uma redução de 2,9 % face aos últimos três meses de 2019.

Na ferrovia, o transporte de mercadorias registou um aumento de 7,5% face ao período homólogo de 2020 (+16,5% no trimestre anterior) e de 3,9% face a idêntico período de 2019. Por via marítima, verificou-se um decréscimo de 1,2% face ao quarto trimestre de 2020 (+0,7% no terceiro trimestre de 021), registando-se também uma redução relativamente ao quarto trimestre de 2019 (-3,6%).

O transporte de mercadorias por rodovia continuou a registar um ligeiro aumento de 1,2% no quarto trimestre do ano passado.