Trânsito reaberto parcialmente na A1 no sentido Sul-Norte entre Aveiras e o Cartaxo

O trânsito na Autoestrada 1 (A1) foi esta quartareaberto na faixa da direita entre Aveiras (Lisboa) e o Cartaxo (Santarém), no sentido Sul-Norte, após ter estado cortado devido ao despiste de um veículo pesado, adiantou à Lusa a Brisa.

"A Brisa Concessão Rodoviária, S.A. informa que, o trânsito na A1, no sentido Sul-Norte, entre Aveiras e o Cartaxo, foi reaberto na faixa da direita", adiantou numa nota.

Pelas 20:45, fonte da GNR disse que o acidente ocorreu ao quilómetro 49, estando, na altura, a decorrer trabalhos de remoção do veículo.

Segundo a GNR, o trânsito estava a ser desviado no nó de Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa, e depois "retorna no nó do Cartaxo", no distrito de Santarém.

Notícia atualizada às 21:59