Trabalho digno. A primeira sessão de seis diálogos de sustentabilidade

A agenda de desenvolvimento das Nações Unidas tem sido a bússola para os assuntos sociais e económicos. Mas num tempo que se prevê de mudanças estruturais, a discussão destes temas tem de ser cada vez mais eficaz.

É por isso que o tema do Trabalho Digno estará em discussão na primeira sessão dos seis Diálogos de Sustentabilidade, uma parceria das marcas Global Media Group com o Inatel, inserida no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade.

Assista em direto, hoje, a partir das 10h30.