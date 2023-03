Trabalhadores dos bares dos comboios ocupam linha de Santa Apolónia em protesto

Entre 20 a 30 trabalhadores dos bares dos comboios da CP interromperam a saída de carruagens de Santa Apolónia este sábado de manhã e deverão juntar-se à tarde à manifestação da CGTP, disse à Lusa fonte da PSP.

O comboio das 9h30 em Santa Apolónia está parado. Os trabalhadores dos bares dos comboios continuam sem salário há mês e meio. A CP continua a não ser resolver a situação, o governo nada diz. Aqui estamos, em solidariedade com estas 130 pessoas sem salário. pic.twitter.com/EiDkeenzHK - Isabel Pires (@isabelruapires) March 18, 2023

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, os trabalhadores pertencem a uma empresa contratada pela CP para assegurar o funcionamento dos bares dos comboios e decidiram protestar contra salários em atraso, mantendo-se na linha entre as 10:00 e as 11:50.

A PSP interveio como mediadora, explicando aos manifestantes as condições em que podem exercer o direito à manifestação, e desmobilizou sem incidentes a registar, segundo a mesma fonte.

"Houve uma interrupção momentânea na saída dos comboios", referiu a fonte.

Os manifestantes estão a cortar a linha, atravessando-a permanentemente, impedindo que os comboios circulem. Estão cerca de 12 polícias no local. pic.twitter.com/tNKbECsGCt - Liliana Borges (@lilianapborges) March 18, 2023

A notícia foi avançada pelo jornal Público, segundo o qual o protesto envolveu 30 a 40 pessoas.

De acordo com a PSP, os trabalhadores irão juntar-se a milhares de manifestantes que este sábado desfilarão em Lisboa, numa iniciativa da CGTP-IN, por melhores salários e pensões, entre outras medidas para fazer face ao aumento do custo de vida.