Time Out americana: Cais do Sodré é o segundo bairro mais "cool" do mundo

Bar na Rua Cor-de-Rosa, no Cais do Sodré (Rita Chantre / Global Imagens)

A revista americana Time Out sondou 20 mil habitantes de várias cidades e reuniu peritos locais para classificar os melhores lugares para diversão, comida, cultura e vida em comunidade. E o Cais do Sodré, em Lisboa, ficou com o segundo lugar.

"Este é o bairro onde os jovens chefs mais promissores de Lisboa estão a abrir novos restaurantes; onde pequenas empresas estão a ganhar vida; onde bares e discotecas muito apreciadas estão finalmente a erguer-se das cinzas dos últimos anos", escreveu a Time Out norte-americana.

Com a sua inconfundível rua cor-de-rosa, o Cais do Sodré atrai em massa tanto os locais como os turistas. Para quem quer experimentar a incrível atmosfera da vida noturna de Lisboa, ir ao Cais do Sodré é uma experiência obrigatória. Com uma variedade de bares, restaurantes e até sessões de stand-up, as escolhas são múltiplas para escolher um lugar e divertir-se.

"O Cais do Sodré é mais popular do que nunca," elogiou a Time Out.

A revista recomendou ainda um "dia perfeito" no Cais do Sodré. Começando pela manhã com um pequeno-almoço no Dear Breakfast, depois passar pela loja de roupa minimalista +351, pelo caminho ir almoçar no Mercado Time Out, no antigo Mercado da Ribeira. Depois disso, pode-se atravessar a rua para tomar uma bebida no Quiosque de São Paulo, antes de jantar no Tricky's. Após a refeição, ir à "Rua Cor-de-Rosa" e deixar que a vida noturna de Lisboa o leve para onde for.

Estes são os 10 bairros lugares mais "cool" do mundo para a Time Out:

1. Colonia Americana - Guadalajara, México

2. Cais do Sodré - Lisboa, Portugal

3. Wat Bo Village - Siem Reap, Camboja

4. Ridgewood - Cidade de Nova Iorque, EUA

5. Fim da Milha - Montreal, Canadá

6. Barrio Logan - San Diego, EUA

7. Shimokitazawa - Tóquio, Japão

8. Cliftonville - Margate, Reino Unido

9. Barrio Yungay - Santiago, Chile

10. Cours Julien - Marselha, França