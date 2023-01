Tempo frio vai manter-se pelo menos até quinta-feira

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

O tempo frio com temperaturas mínimas baixas vai continuar em Portugal continental pelo menos até quinta-feira, disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Madalena Rodrigues.

"O tempo vai continuar frio, com temperaturas mínimas baixas pelo menos até quinta-feira da próxima semana, com emissão de aviso amarelo para todo o território do continente", disse.

De acordo com Madalena Rodrigues, Bragança, Vila Real, Guarda e Braga serão os distritos onde as mínimas serão mais baixas, variando entre os -4 e -6 graus Celsius.

"Vamos continuar com céu pouco nublado ou limpo, apenas com alguma nebulosidade nas regiões do Norte e Centro, formação de gelo e geada e vento por vezes forte nas terras altas", indicou.

Por causa das temperaturas mínimas baixas previstas para os próximos dias foi emitido pelo IPMA aviso amarelo para todos os distritos do continente para sábado e domingo.

Os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima, devendo ser renovados na próxima semana, segundo Madalena Rodrigues.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.