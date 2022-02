Tempestade Eunice. Avião da TAP falha aterragem em Londres

O piloto do voo TP 1354 da TAP bem tentou, mas as fortes rajadas de vento que se fazem sentir em Londres, consequência da tempestade Eunice, impediram esta sexta-feira a aterragem na capital inglesa.

O avião da TAP fazia a ligação entre o aeroporto de Lisboa e o de Heathrow, em Londres, mas falhou a aterragem por volta das 11:05 desta sexta-feira. As imagens da tentativa de aterragem foram partilhadas nas redes sociais, onde se pode ver o avião a aproximar-se da pista e depois a levantar voo devido às rajadas de vento.

Feck that #StormEunice

Aliás, milhares de pessoas assistem a uma emissão em direto no YouTube que mostra as tentativas de aterragem no aeroporto de Heathrow, uma missão dificultada pela passagem da tempestade Eunice.

As autoridades britânicas declararam "alerta vermelho" em várias zonas do país, incluindo Londres e os arredores, devido à aproximação da tempestade Eunice, sendo os ventos fortes uma das consequências do mau tempo.

O Serviço de Meteorologia Britânico (Met, sigla inglês) emitiu o alerta máximo, com perigo de vida, para o sul do País de Gales, os condados ingleses de Devon, Cornualha e Somerset (oeste), bem como Londres e a área do sudeste inglês.

As outras zonas do país também estão em alerta para ventos fortes e as autoridades decidiram encerrar as escolas e suspender os serviços ferroviários.