Temperaturas vão chegar aos 30 graus durante esta semana

As temperaturas em Portugal continetal vão atingir os 30 graus celsius esta semana, no entanto, ainda se espera alguma precipitação até meio da tarde de terça-feira no norte e no centro.

De acordo com Patrícia Marques, metereologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não se espera precipitação durante o resto da semana, embora seja previsível a ocorrência de vento forte na faixa costeira ocidental.

As temperaturas vão ter uma subida mais acentuada na quinta-feira e vão manter-se altas até este dia. A onda de calor já chegou entretanto Faro e vai continuar durante toda a semana na região algarvia. O Alentejo vai mesmo ultrapassar os 30 graus e Lisboa, Setúbal e Santarém vão também andar perto deste valor.

Na Madeira espera-se céu pouco nublado ou limpo, com temperaturas elevadas a chegar aos 27 graus na quinta-feira. Não está prevista precipitação.

No entanto, sexta e sábado vai haver uma descida da temperatura em todo o país, apesar das temperaturas acima do normal para a época, que se vão sentir durante a semana.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 6 (Guarda) e os 17 (Faro) graus celsius e as máximas entre os 17 (Guarda) e os 32 (Faro).