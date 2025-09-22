Temperaturas podem chegar aos 35º. Mais de 40 concelhos de oito distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta segunda-feira, 22 de setembro, em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira em alguns concelhos do interior norte e centro e Algarve.Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento forte por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, e nas terras altas e pequena descida da temperatura mínima.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 25 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Santarém)..Mais de 500 operacionais combatem fogo no concelho de Lagos.Incêndios: Fogo obrigou à retirada de pessoas em Lagos