Temperatura vai subir e aproximar-se dos 30 graus na próxima semana

A temperatura vai subir significativamente na próxima semana, aproximando-se dos 30 graus, nomeadamente em Évora e Beja, onde máximas podem atingir aos 28 graus na quarta-feira, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Já em Santarém estão previstos 29 graus na terça-feira, sendo que andará sempre acima dos 25º entre segunda e quinta-feira.

Para aqueles que pensam dar um salto até à praia, refira-se o tempo quente chegará a Faro logo no sábado com os termómetros a poderem atingir os 25 graus, enquanto no domingo estão previstos 26º, sendo que no resto da semana andará entre os 24 e 25º.

Os termómetros também vão subir em Lisboa, onde chegará aos 24º na segunda, terça e quarta-feira, e em Setúbal, que chegará aos 26º na segunda-feira.

Estas temperaturas altas vão também fazer-se sentir em Leiria e Castelo Branco.

Na região norte, Porto e Guarda não vão superar os 20ª, ao contrário, por exemplo de Braga, Bragança, Vila Real e Viseu que podem chegar aos 24ª durante a próxima semana.