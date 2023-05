TAP. Alexandra Reis terá de devolver cerca de 214 mil euros da indemnização

Da polémica indemnização que recebeu da TAP, no valor de 500 mil euros, Alexandra Reis terá de devolver cerca de 214 mil euros, segundo noticia esta quarta-feira o Correio da Manhã. O montante equivale a 42,8% do valor total que recebeu da transportadora por ter cessado funções como administradora da empresa em fevereiro de 2022.

A ex-secretária de Estado do Tesouro ficará com 131.750 euros da indemnização, sendo que 56.500 euros dizem respeito à cessação do contrato laboral como diretora da TAP e 75.250 euros são referentes a férias vincendas e não gozadas, escreve o jornal.

A auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), recorde-se, concluiu que a ex-gestora da TAP teria de devolver 450.110 euros brutos, "sem prejuízo do direito ao abono dos dias de férias não gozados", da compensação que lhe foi paga pela companhia aérea, dado que o acordo celebrado para a saída da transportadora foi considerado nulo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O relatório da IGF indicou que Alexandra Reis teria "de devolver à TAP os valores que recebeu na sequência da cessação de funções enquanto administradora, os quais ascendem a 443.500 euros, a que acrescem, pelo menos, 6.610,26 euros, correspondentes a benefícios em espécie". A IGF salvaguardou, porém, que a ex-administradora da TAP "terá direito ao abono dos dias de férias não gozados naquela qualidade".

Após a divulgação do relatório da IGF, o Governo exonerou o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, respetivamente, tendo escolhido Luís Silva Rodrigues, que liderava a SATA, para assumir os dois cargos.

A polémica em torno do meio milhão de euros de indemnização que Alexandra Reis recebeu da TAP levou à demissão de Pedro Nuno Santos das funções de ministro das Infraestruturas e da Habitação, bem como do secretário de Estado Hugo Mendes.

A notícia do Correio da Manhã surge no dia em que a ex-chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, Maria Antónia Araújo, é ouvida na comissão de inquérito à TAP, precisamente sobre a polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora da companhia aérea Alexandra Reis.

Maria Antónia Araújo foi chefe do gabinete do ex-ministro Pedro Nuno Santos, que se demitiu na sequência da indemnização de 500.000 euros paga a Alexandra Reis, e é atualmente chefe do gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco.

Espera-se, assim, que a comissão de inquérito à TAP volte a incidir sobre a polémica indemnização, após várias audições em que a maioria dos deputados se concentrou nos acontecimentos de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas, que envolveram o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e levaram à intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) devido a um computador de serviço retirado do edifício.