O autor e investigador acredita na sabedoria no provérbio popular “dinheiro suado é dinheiro abençoado”.
O autor e investigador acredita na sabedoria no provérbio popular "dinheiro suado é dinheiro abençoado". FOTO: Carlos Pimentel
Sociedade

“Tal como o ouro do Brasil, os fundos europeus estão a fazer-nos mal. Distorcem economia e processo político”

Ao Diário de Notícias, o investigador Nuno Palma, autor do 'best-seller' "As Causas do Atraso Português" e colaborador do Prémio Nobel da Economia James A. Robinson, aborda as razões que levaram ao atraso do nosso país em relação ao norte da Europa. Diz que o marquês de Pombal foi o “maior vilão” da nossa História, por ter encerrado os colégios da Companhia de Jesus sem criar uma rede escolar alternativa.
