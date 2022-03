Suspeito de ameaçar ex-companheira em Amarante em prisão preventiva

Um homem, de 53 anos, com antecedentes criminais relacionados com violência doméstica, ficou em prisão preventiva por injuriar e ameaçar a ex-companheira, em Amarante, no distrito do Porto, divulgou esta quarta-feira a GNR.

Em comunicado, esta polícia militar avança que, ao longo da investigação, foi apurado que o suspeito "injuriava e ameaçava a vítima", a ex-esposa, de 51 anos.

"No decorrer da ação, e já na presença da guarda, o suspeito continuava a proferir ameaças contra a vítima, motivos que levaram à sua detenção", descreve a GNR.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A detenção ocorreu na segunda-feira, em Amarante.

O detido, que tem com antecedentes criminais por violência doméstica, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.