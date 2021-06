Subida de temperatura, aguaceiros e até trovoada no fim de semana

O primeiro fim de semana em que estão em vigor as novas medidas do plano de desconfinamento, como o aumento de lotação em transportes públicos ou a permissão de público nas bancadas de eventos desportivos, vai ficar marcado pelo regresso dos aguaceiros e trovoada, mas também pelo aumento de temperatura e a diminuição da intensidade do vento.

"Tanto hoje como sábado e domingo existem condições para a ocorrência de aguaceiros, trovoada e localmente queda de granizo, especialmente nas regiões Norte e Centro e nas zonas mais elevadas dessas regiões. No sábado, estas condições atmosféricas podem chegar às zonas do litoral, como as regiões de Coimbra, de Leiria e mesmo à região de Lisboa", começou por explicar ao DN a metereologista do serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Patrícia Gomes, que dá conta de que "a região sul estará um pouco mais salvaguardada", pois "não é esperada esta instabilidade no Alentejo nem no Algarve".

Relativamente à temperatura, espera-se que este sábado "seja um dia com temperaturas mais elevadas, sobretudo nas regiões mais próximas do litoral". Capitais de distrito como Porto, Leiria, Coimbra e Lisboa poderão atingir valores superiores a 30º C, passando a fazer companhia às regiões do interior.

Braga e Santarém, com 34º C, são as capitais de distrito com previsão de temperatura máxima mais elevada neste sábado.

No entanto, no domingo é esperada "uma descida dos valores das temperaturas máximas nas regiões Norte e Centro, principalmente nas regiões do interior". Nesse dia, Évora lidera a previsão de temperatura máxima mais alta, 33º C, seguida de Santarém e Beja, com 32º C.

Uma boa notícia, para quem planeia sair de casa no fim de semana, é a diminuição da intensidade do vento. "Poderemos assistir a algum vento moderado, pontualmente forte, nas regiões do litoral oeste, a chamada brisa marítima, mas já a partir desta sexta-feira o vento vai diminuir de intensidade nas regiões do litoral. Domingo espera-se mesmo que o vento seja fraco", perspetiva Patrícia Gomes.

Este estado do tempo é, diz a meteorologista de serviço, "perfeitamente normal para a época do ano".