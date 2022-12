Perto de 90% dos professores admitem sentir stress no trabalho. Esta é a realidade portuguesa no setor da Educação, demonstrada pelo relatório da Comissão Europeia Professores na Europa - Carreiras, Desenvolvimento e Bem-estar, que coloca Portugal como o país da Europa com os níveis mais altos de stress associados à profissão.

Além dos sinais de esgotamento, também a ansiedade e o burnout são consequências comuns da área do ensino, tanto para os professores como para os estudantes. Segundo o documento, "mais de metade dos docentes considera que o seu trabalho afeta negativamente a sua saúde mental e física". Isto porque o excessivo número de horas extraordinárias, tarefas administrativas e trabalho acumulado levam a que os docentes vivam uma rotina desenfreada e sem tempo livre para a vida pessoal.