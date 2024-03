Só no Sul e no Centro, 453 médicos pediram à Ordem declarações para sair do país este ano

2023 ainda não terminou e as Secções Regionais do Sul e do Centro da Ordem dos Médicos já receberam mais de 450 pedidos de declarações de good standing, exigidas aos profissionais que pretendem exercer fora de Portugal. Mais do que no ano de 2022. A Secção Norte não deu os dados da sua região. Mas para o bastonário os que são conhecidos refletem bem a "insatisfação" no SNS. E alerta para outro fenómeno: "Há médicos a abandonar a profissão."