Sistema informático do Hospital de Loures totalmente reposto uma semana após falha

O sistema informático do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, já está totalmente operacional. A confirmação foi feita pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Loures-Odivelas que, num comunicado, assegurou estarem "reunidas as condições para a retoma da normal atividade".A notícia surge uma semana depois de uma falha informática ter causado fortes constrangimentos no funcionamento da unidade hospitalar..Problemas informáticos encerram urgência do Hospital de Loures.O Conselho de Administração da ULS, citado pela RTP, sublinhou a complexidade destes processos de recuperação, que "exigem um conjunto de ações rigorosas de preservação e integração de dados" para garantir a segurança da informação dos utentes e da prática clínica.