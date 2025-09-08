Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sistema informático do Hospital de Loures totalmente reposto uma semana após falha
Sociedade

A Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas garante que estão reunidas as condições para retomar a normal atividade assistencial no Hospital Beatriz Ângelo.
Ricardo Simões Ferreira
O sistema informático do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, já está totalmente operacional. A confirmação foi feita pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Loures-Odivelas que, num comunicado, assegurou estarem "reunidas as condições para a retoma da normal atividade".

A notícia surge uma semana depois de uma falha informática ter causado fortes constrangimentos no funcionamento da unidade hospitalar.

Problemas informáticos encerram urgência do Hospital de Loures

O Conselho de Administração da ULS, citado pela RTP, sublinhou a complexidade destes processos de recuperação, que "exigem um conjunto de ações rigorosas de preservação e integração de dados" para garantir a segurança da informação dos utentes e da prática clínica.

