Sismo com epicentro na Galiza sentido em Melgaço e Monção sem causar danos

A informação no site do IPMA.

Um sismo de magnitude 2.8 com epicentro na Galiza foi sentido este domingo em Melgaço e Monção, distrito de Viana do Castelo, sem causar danos pessoais ou materiais, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo foi sentido pela 01:58 e o epicentro localizou-se a cerca de 18 quilómetros a Noroeste de Melgaço, segundo o IPMA.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nas regiões de Melgaço e Monção", disse o IPMA em comunicado.

O Instituto Geográfico Nacional de Espanha registou um sismo de magnitude 3.4 às 02:58 locais (01:58 em Lisboa), com epicentro no município galego de Mondariz, a Noroeste de Melgaço.

O sismo ocorreu a 23 quilómetros de profundidade, segundo o instituto espanhol.