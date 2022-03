Siga a conferência: Uma nova agenda para a saúde oral no pós-pandemia

Será a saúde oral uma prioridade para a próxima legislatura? Qual o benefício de uma alimentação saudável para a saúde oral? E quais deverão ser as prioridades para o pós-pandemia? As respostas a estas questões serão dadas na manhã desta segunda-feira, numa conferência promovida pela Ordem dos Médicos para assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral, a partir do Museu do Quartzo, em Viseu. O debate, organizado em parceria com o DN e o JN, contará com especialistas em medicina dentária, em nutrição e em políticas de saúde. "Definir uma nova agenda pós-pandemia" é o mote da conferência.