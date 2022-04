Setor da saúde alvo de 1.400 reclamações no primeiro trimestre de 2022

Uma análise feita pelo Portal da Queixa ao setor da Saúde revelou que foram feitas mais de 1400 reclamações em 2022. Entre os dias 1 de janeiro e 31 de março de 2022, houve um crescimento de 6% face ao mesmo período em 2021.

Na análise de dados realizada, verificou-se que entre os principais motivos de reclamação reportados estão a má qualidade do atendimento, com 49% das queixas, e os problemas com consultas e exames, nomeadamente dificuldades na marcação de consultas, na realização de exames e na entrega de resultados de exames com 19%; questões contratuais relacionadas com cancelamento, renovações e rescisões de contratos, com 11% das reclamações; questões relacionadas com pagamentos, cobranças e reembolsos, com 8%; atraso, reembolso e problemas com encomendas de produtos de saúde, com 3% e outros problemas, a gerar 10% do total de reclamações.

Cerca de 12% das queixas estão relacionadas com a covid-19, apontando para a realização de exames, à entrega de resultados e o acesso aos certificados digitais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os grupos de saúde privados tiveram um crescimento de 59%. Os hospitais e as maternidades tiveram um aumento de 20% das queixas deste ano. Já os planos de saúde tiveram um decréscimo, com apenas 11% e 9% das queixas.