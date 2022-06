Sete meios aéreos e 117 bombeiros combatem fogo em Castelo Branco

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para o incêndio ocorreu às 16:08 e no local, ÀS 18:30, estão a combater as chamas 117 operacionais, que contam com o apoio de 30 viaturas e sete meios aéreos.

A fonte sublinhou que o combate ao fogo "está a evoluir favoravelmente face aos meios que estão no terreno".

Adiantou ainda que o fogo desenvolve-se numa zona florestal da freguesia de São Vicente da Beira, onde "os acessos são difíceis".