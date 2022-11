Sete barras marítimas fechadas a toda a navegação e quatro condicionadas

A barra da Póvoa do Varzim é uma das que está hoje fechada à navegação

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

Ainda de acordo com a AMN, as barras marítimas de Leixões e Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros, enquanto a de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros, e a de Aveiro a embarcações de "comprimento fora a fora" inferior a 15 metros.

A costa ocidental de Portugal tem estado, desde dia 23, em estado de alerta devido à agitação marítima.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por isso, a população é aconselhada a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, para evitar ser surpreendida por uma onda.

A AMN sugere ainda o reforço da amarração e uma "vigilância apertada" das embarcações atracadas e fundeadas, bem como evitar passeios e atividades junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.