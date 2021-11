Sete adeptos do Dortmund detidos após desacatos no Bairro Alto em Lisboa

Sete adeptos do Borussia Dortmund foram detidos em Lisboa na terça-feira à noite na sequência de desacatos ocorridos no Bairro Alto, tendo dois polícias sofrido ferimentos ligeiros, disse esta quarta-feira à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).

"Os desacatos terão começado às 23:40 na Rua da Atalaia, no Bairro Alto. Cinquenta adeptos do clube alemão Borussia Dortmund começaram a arremessar vários objetos, entre cadeiras, mesas", relatou a fonte.

Na sequência da intervenção da PSP para travar os confrontos, dois polícias sofreram ferimentos ligeiros e sete adeptos foram detidos.

Caos no Bairro Alto, em Lisboa, na noite desta terça-feira. Jovens alemães, aparentemente adeptos do BVB, entraram em confronto direto com a polícia, que teve muitas dificuldades em retomar a segurança. Houve pelo menos quatro detenções, de acordo com o jornal @abolapt pic.twitter.com/KOqjOTeg9l - Loucos pelo Borussia Dortmund (@loucospelobvb) November 24, 2021

Adeptos alemães lançam o caos no Bairro Alto pic.twitter.com/iJCinQLT55 - FunCo (@FunCo_biz) November 24, 2021

Esta quarta-feira, o Sporting defronta o Borussia Dortmund num jogo da Liga dos Campeões de futebol.

A mesma fonte adiantou à Lusa que ocorreram também confrontos perto do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, após um jogo de andebol entre o Sporting e o AEK Atenas, na quarta-feira.

"Trinta pessoas envolveram-se em confrontos após o jogo. Seis adeptos ficaram feridos, sendo que, destes, cinco foram assistidos no local e um foi transportado ao hospital", disse.