Sente-se cansado, ansioso, irritado e até dorme mal? Não é doença. É a primavera

Cansaço, ansiedade e até uma certa alteração do humor são sitnomas normais para as alterações provocadas pela primavera.

Sente-se sem energia física, com uma sensação de cansaço e de fraqueza que não consegue explicar, à qual se juntam noites mal dormidas e até alguma ansiedade e tristeza. Pois bem. Pode haver uma explicação para isso, que não é propriamente uma doença. É a primavera a chegar. Ou melhor, "são sintomas associados a uma perturbação temporária muito comum nesta altura do ano, em que ocorrem várias alterações no clima". A este fenómeno dá-se também o nome de Astenia da Primavera, que é mais comum entre pessoas dos 20 aos 50 anos e que afeta mais mulheres do que os homens.

A psicóloga Ana Villarrubia explica esta sintomatologia, num artigo publicado na edição online do jornal espanhol El Mundo, descansando os que possam estar a sentir precisamente tudo isto. "A primavera tende a ser um estímulo fantástico para quase todos os mortais, mas também costuma trazer consigo o aparecimento de uma série de sintomas psicofisiológicos que são experimentados por muitos e que se refletem principalmente em cansaço, apatia, ansiedade e mesmo um pouco de tristeza".

E é nesta altura, porque é precisamente neste período que os relógios avançam uma hora, que os dias ficam mais longos e as temperaturas começam a subir. Todos estes elementos juntos provocam mudanças biológicas e psicológicas que são causadores de stress. "O stress, como todas as reações emocionais do ser humano, não é só negativo, é também o resultado de um processo de adaptação saudável. É por isso que a chamada Astenia da Primavera não pode ser considerada como uma condição patológica, mas sim como um processo adaptativo que permite ao corpo e à mente quebrar a letargia do inverno e se preparar para enfrentar os desafios da primavera e do verão", explica a psicóloga Ana Villarubia.

Os sintomas são fáceis de diagnosticar a cada ano, e sempre que se dá o aumento das horas de luz e o das temperaturas. Estes são os dois principais motivos pelos quais, a partir do final de março e em abril, é normal que alguns se sintam todos estes sintomas, sem razão aparentes, desmotivados, cansados, irritados, ansiosos, apáticos, além de aparecerem mais frequentemente dores de cabeça, haver menos fome, menos capacidade de concentração e até menos desejo sexual.

A psicóloga explica que "o aumento da pressão atmosférica, com o consequente processo de vasodilatação tendem a causar no nosso organismo uma quebra da pressão arterial. Podemos começar a suar mais, não percebendo que precisamos de nos hidratar mais e a consequência mais imediata dessa mudança é a sensação de cansaço constante".

Esta mudança de horário e a maior exposição à luz, iniciam também "a desregulação de alguns processos hormonais fundamentais como, por exemplo, a secreção de melatonina - que regula os ciclos do sono - que faz com que nesta altura uma boa parte da população se queixe de dormir menos e descansar pior".

Portanto, fica a saber que com a chegada da primavera, é normal o ser humano sofrer alterações físicas, psicológicas e comportamentais. Os horários mudam, as rotinas também e o corpo rapidamente acusa essas mudanças manifestando todos os sintomas referidos, mas não se preocupe, porque também pode resolver a situação preparando-se para o período que aí vem.

A psicóloga Ana Villarubia aconselha a manter, ao máximo, "as rotinas de sono" - é normal com o prolongamento do dia deitar-se jantar e deitar-se mais tarde. Não faça isso. Mantenha os memos horários. Depois, adapte a sua dieta a uma alimentação menos calórica e mais rica em frutas e legumes da época. E faça exercício físico, moderado, mas constante, não se esquecendo que tem de se hidratar mais do que o que costumava fazer.

Como diz a psicóloga, a Astenia da Primavera "não é um quadro clínico em si, mas também não é um absurdo que possa ser ignorado. Acontece. É só precisa de adaptar o seu organismo.