Seis polícias agredidos na Av. 24 de Julho. Três foram assistidos no Hospital de S.José

Seis agentes da esquadra da Brandoa foram agredidos na madrugada desta quinta-feira junto à avenida 24 de Julho, em Lisboa, uma conhecida zona de diversão noturna. Os agressores seriam, pelo menos, três indivíduos.

De acordo com a PSP os polícias foram abordados por indivíduos que lhes tentaram vender droga. Quando se identificaram como polícias, foram agredidos. Na sequência os polícias conseguiram deter dois dos indivíduos.

De acordo com a mesma fonte a investigação ainda decorre, não sendo ainda certo o número de agressores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda segundo fonte oficial do Comando Metropolitano (COMETLIS) da PSP de Lisboa, "três destes agentes tiveram de receber tratamento hospitalar, tendo sido assistidos no hospital de S. José., com vários ferimentos no corpo, incluindo na cabeça".

Um deles permanecia ainda, ao início da tarde desta quinta-feira, hospitalizado devido a uma lesão num pé.

Esta fonte oficialdiz que "ainda estão a ser recolhidas informações sobre todo o contexto do sucedido", mas o que até agora é conhecido aponta para "um grupo de agressores que terá estado envolvido".

Segundo o que o DN conseguiu saber, alguns destes agentes são bastante jovens, do último curso da PSP que terminou este ano.

Em março, na mesma zona, junto à discoteca Mome, quatro agentes da PSP à civil foram agredidos por três indivíduos, dois deles fuzileiros.

Este caso foi mais grave e terminou com a morte de Fábio Guerra, 26 anos, que após a agressão de que foi alvo foi levado para o Hospital de São José onde viria a falecer.

Em setembro, o Ministério Público acusou os dois fuzileiros de homicídio qualificado pela morte do agente.

(Em atualização)