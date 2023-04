Seis detidos em operação da PSP em Lisboa

A PSP deteve seis pessoas na madrugada deste sábado no decorrer de uma Operação Especial de Prevenção Criminal numa das zonas de diversão noturna de Lisboa. Duas pessoas foram detidas por posse de produto suspeito de ser droga, três por condução sob efeito de álcool e uma por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos uma embalagem de um aerossol de defesa e uma soqueira.

De acordo com a PSP, estiveram envolvidos nesta operação aproximadamente 140 polícias de várias valências, nomeadamente Divisão de Trânsito, Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, e ainda da 4.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

Esta operação da PSP teve o objetivo específico de reprimir, controlar e detetar a posse ilegal de armas, de forma a diminuir a incidência de roubos, ofensas corporais e posse ilegal de estupefacientes que se verificam nesta área de diversão noturna em Lisboa.