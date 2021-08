Segundo sismo registado perto de Melgaço com epicentro na Galiza

Um segundo sismo, com magnitude 2,4, foi registado esta quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 17:46, a cerca de 19 quilómetros de Melgaço sem ter causado ocorrências, segundo os bombeiros locais.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, disse que a corporação não recebeu nenhum alerta da população relacionado com o sismo sentido na tarde de hoje.

De acordo com a informação consultada pela Lusa no sítio oficial do IPMA na Internet, o epicentro do sismo ocorreu a 19 quilómetros a Este - nordeste de Melgaço, na Galiza.

O primeiro sismo, com magnitude 3,2, foi registado às 11:06, a 20 quilómetros de Melgaço e também sem registo de ocorrências, segundo a proteção civil de Viana do Castelo.

A fonte dos bombeiros de Melgaço disse que o abalo foi sentido, mas não causou danos.

Segundo o IPMA, o ​​​​​​​sismo registado na manhã desta quinta-feira também teve epicentro na Galiza.