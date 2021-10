SEF deteve mulher que fornecia documentação falsa para autorizações de residência

SEF chama 22 mil imigrantes com pedidos de residência feitos até 2019

O SEF deteve esta quinta-feira uma mulher que alegadamente, desde 2018, fornecia documentação fraudulenta a um elevado número de cidadãos estrangeiros para obtenção de autorização de residência e cartas de condução portuguesas.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras precisa que realizou esta quinta-feira mandados de busca e apreensão, tendo constituída arguida uma mulher portuguesa durante uma operação em Carnaxide.

O SEF refere que, no âmbito dos mandados de busca à residência da mulher, foram apreendidos equipamentos informáticos, de comunicações e um assinalável volume de documentos relacionados com a prática do crime de auxílio à imigração ilegal, inserção de dados falsos, falsidade informática e falsificação ou contrafação de documentos.

Segundo o SEF, a investigação relaciona-se diretamente com "a conduta associada a arguida que, pelo menos desde 2018, mediante avultadas contrapartidas financeiras, provia documentação fraudulenta a um elevado número de cidadãos estrangeiros, com vista à obtenção autorização de residência e cartas de condução portuguesas".

A investigação foi realizada pelo SEF, sob coordenação do Ministério Público.