SEF avança com serviço bilingue para agilizar processo de controlo nas fronteiras

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) lançou esta quinta-feira um serviço bilingue para cidadãos provenientes de 14 países para agilizar o processo de controlo nas fronteiras e a disponibilização da informação necessária para o cumprimento de quarentena.

Em causa estão todos os cidadãos que cheguem a Portugal a partir de Reino Unido, Brasil, África do Sul, Bulgária, República Checa, Chipre, Eslovénia, Estónia, França, Hungria, Itália, Malta, Polónia e Suécia, países aos quais é atualmente imposta a obrigatoriedade de isolamento profilático de 14 dias à chegada a território nacional, seja esta por via aérea, terrestre ou marítima.

"Após a submissão dos dados pelo passageiro, no qual se inclui a morada do local de destino em território nacional, este receberá na sua caixa de e-mail um pedido de confirmação de endereço, após a qual receberá, pela mesma via, um certificado. Este certificado deverá ser apresentado ao inspetor do SEF no controlo na fronteira. Só após este processo será permitida a entrada em território nacional", explica o comunicado do SEF.