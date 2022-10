"Não há qualquer dúvida sobre a solidez do nosso investimento em Portugal", aponta Grégoire Verdeaux.

Nos últimos anos a Philip Morris International (PMI) alterou por completo a sua estratégia, assumindo, em 2016, a sua contribuição para um mundo sem fumo - diga-se sem tabaco. Para o conseguir a empresa investiu, na última década, cerca de 9 mil milhões de euros em I&D na busca por produtos alternativos. Porque se é certo que se o ideal é conseguir que (muitas) pessoas deixem de fumar, também é verdade que haverá uma percentagem que não o conseguirá fazer.

Numa entrevista exclusiva ao DN, Grégoire Verdeaux, vice-presidente da Philip Morris International para os Assuntos Institucionais, revelou a sua opinião sobre a possibilidade de um mundo totalmente livre de cigarros. Na opinião do executivo isso só ainda não aconteceu por falta de vontade política. E lembrou que o tabaco é uma das (boas) fontes de rendimentos dos Estados. Face a isto a empresa aposta em encontrar as melhores alternativas para quem, efetivamente, não consegue desistir de fumar. Produtos livres de fumo - que não precisam do processo de combustão, que é efetivamente o que faz mal à saúde.