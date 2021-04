Saúde. "Os Desafios no Tratamento da Dislipidemia". Siga o webinar

Qualquer tipo de dislipidemia representa, de resto, um importante fator de risco cardiovascular, uma vez que a placa aterosclerótica acumulada nas paredes das artérias pode levar à obstrução parcial, ou total, do fluxo sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro. "Os Desafios no Tratamento da Dislipidemia" é o tema do webinar que pode ser visto, hoje, às 17h, no site do JN (www.jn.pt).