Saúde mental é o foco da "Conversa sobre Felicidade e Ciência" em Lisboa

Saúde mental, bem-estar e sustentabilidade. Estes são alguns dos temas em destaque na Conversa sobre Felicidade e Ciência com Carla Furtado (um dos nomes de referência na área da saúde mental), a ter lugar este sábado na Red Apple, em Lisboa.

A partir das 10h00, várias perspetivas sobre o que é a felicidade na vida contemporânea e em ambiente profissional vão marcar o evento, que contará ainda com uma sessão de autógrafos do livro Feliciência: Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, escrito por Carla Furtado.

Em conversa com o DN, Carla revela que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (ONG), "15% dos trabalhadores estão a viver algum tipo de transtorno mental e nem todos estão a ser diagnosticados ou assistidos".

Neste sentido, "é importante as empresas rastrearem os seus trabalhadores e usarem algum tipo de instrumento científico para poderem verificar como realmente as pessoas se sentem. Depois, é necessário promover o apoio a estas pessoas e, quando as coisas estiverem bem, aplicar os conceitos da psicologia positiva, como por exemplo, o modelo de liderança e gestão positiva. É fundamental que os gestores atuem potencializando o bem-estar das suas equipas", explica.

Quanto ao livro Feliciência: Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, que estará também em foco este sábado, a obra apresenta "várias abordagens filosóficas sobre o que é a felicidade e como é possível aplicá-la nas empresas", compilando "sete anos de escrita, estudos, pesquisas e organização dessa temática por diferentes perspetivas".

Reservada para os primeiros dias janeiro, está ainda a Certificação em Cultura de Segurança Psicológica - uma formação de Carla Furtado, em Lisboa, e dirigida à educação na perspetiva da segurança psicológica.

Já na Conversa sobre Felicidade e Ciência, a mensagem a passar é apenas uma: "a importância de proteger a saúde mental do trabalhador e educar as lideranças".

A entrada no evento é gratuita, mas está sujeita a inscrição através do e-mail: info@red-apple.pt