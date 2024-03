"Saúde das crianças não pode ser prejudicada por desentendimentos entre administração e médicos"

Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos diz que instituição "não pode ficar calada" se há duas crianças com Hemofilia A grave que podem estar a ser prejudicadas com a recusa de um medicamento por parte do CHUC. Bastonário pediu esclarecimentos urgentes ao hospital e às direções clínicas e do serviço.