Santos Silva recorda Holocausto e pede "intransigência" em defesa da dignidade humana

"Não podemos esquecer o Holocausto", afirma Santos Silva ao recordar que em 27 de janeiro de 1945 as tropas soviéticas libertaram o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Considera essencial "a luta em particular contra o nazismo, contra o antissemitismo e contra as formas de preconceito e de incitamento ao ódio contra minorias quaisquer que elas sejam".