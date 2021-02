Santiago do Cacém. GNR apreende 970 euros em notas falsas

Operação da GNR em Santiago do Cacém apreendeu quase mil euros em notas falsas

Santiago do Cacém

O Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou, em comunicado enviado à agência Lusa, que os três homens foram detidos por militares do Posto Territorial de Santiago do Cacém, tendo também, no decorrer desta ação, sido contactada a Polícia Judiciária.

"Os três detidos permanecem nas instalações da Guarda" e vão ser presentes, na segunda-feira, "ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, para aplicação de medidas de coação", adiantou a força de segurança.

A operação da GNR foi desenvolvida na sequência de uma denúncia, tendo os militares sido informados de que "três homens teriam efetuado um pagamento com recurso a notas falsas" na cidade alentejana de Santiago do Cacém.

"De imediato, e através da informação recolhida acerca das características dos suspeitos, a patrulha iniciou diligências policiais no sentido de os intercetar", pode ler-se no comunicado.

Os suspeitos acabaram por ser "abordados e detidos", na mesma cidade, e, no decorrer da ação, os militares apreenderam "97 notas falsas de 10 euros, perfazendo um total de 970 euros", assim como "30 euros em numerário proveniente de transações com notas falsas", precisou a GNR.