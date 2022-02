Sala do aeroporto de Lisboa evacuada devido a mala abandonada

Uma mala abandonada levou esta segunda-feira à evacuação de uma sala na zona das partidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, noticia a CNN.

À estação de televisão, a PSP referiu que o proprietário da mala foi identificado através de imagens de videovigilância., tendo sido depois contactado, estando já na posse dos seus bens.

O indivíduo disse às autoridades que se esqueceu da mala naquela zona do aeroporto.

Antes de saber a quem pertencia a mala, a PSP acionou o protocolo de segurança para este tipo de ocorrências, o que durou cerca de 30 minutos.

De acordo com a CNN, as equipas de inativação de explosivos fizeram um despiste do artigo que estava abandonado e chegaram à conclusão de que se tratava de uma mala que tinha ficado esquecida naquela zona das partidas do aeroporto de Lisboa.