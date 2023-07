Rui Pinto acusado de 377 crimes pelo Ministério Público

Rui Pinto foi acusado de 377 crimes pelo Ministério Público, avança a RTP, que teve acesso ao despacho de acusação.

Neste processo estão em causa crimes como acesso ilegítimo a emails de jornalistas do grupo Cofina, advogados, Igreja Universal do Reino de Deus, procuradores, juízes, PSP, empresas de Isabel dos Santos, Liga de Clubes e de clubes como Benfica e Rio Ave, assim como violação de correspondência e dano informático.

Segundo o despacho, proferido a 4 de julho, o pirata informático terá exfiltrado as caixas de correio eletrónico de 25 colaboradores do Benfica, incluindo o então presidente Luís Filipe Vieira, entre fevereiro e abril de 2017.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois disso, terá decidido partilhar a informação em blogues e, através de um e-mail anónimo, com o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, condenado há menos de um mês a pena suspensa pelo Tribunal Criminal de Lisboa por ter divulgado algumas dessas mensagens no Porto Canal.

Paralelamente, surgiu documentação retirada do sistema informático dos encarnados nos blogues Benfica Leaks e Mercado do Benfica, que segundo o Ministério Público terão sido criados e atualizados por Rui Pinto.

Contudo, o hacker negou a acusação em outubro de 2022, referindo que o responsável pelo blogue Mercado do Benfica era uma outra pessoa que "trabalhava para o Football Leaks" e que terá ignorado os seus pedidos para que os dados fossem entregues a um consórcio de jornalistas. "Uma facada nas costas", desabafou na altura.

Esta notícia surge numa altura em que faltam poucos dias para ser conhecida a decisão do caso em que está julgado por 90 crimes, por ter atacado o Sporting, o fundo de investimento Doyen Sports, a Federação Portuguesa de Futebol, a sociedade de advogados PLMJ e a Procuradoria-Geral da República entre 2015 e 2019.