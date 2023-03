Rui Nabeiro considerado o líder mais relevante e com melhor reputação de 2022

Rui Nabeiro, presidente do Grupo Delta Cafés, foi considerado pelos portugueses o líder mais relevante e com melhor reputação de 2022, de acordo com um estudo da consultora OnStrategy.

Paulo Macedo (Caixa Geral Depósitos), Pedro Soares dos Santos (Jerónimo Martins), Miguel Stiwell de Andrade (EDP) e Alexandre Fonseca (EDP) têm, tal como Nabeiro, uma reputação "robusta", o segundo patamar mais elevado nesta avaliação.

Dionísio Pestana (Pestana), Miguel Maya Pinheiro (Millennium BCP), Pedro Castro e Almeida (Santander), Fernando Ulrich (BPI) e João Bento (CTT) completam o top 10 do ranking, tendo como reputação "moderado +".

Estes foram os dez líderes que mais se destacaram, numa escala de 100 pontos, entre os mais de 100 auditados que foram previamente identificados de forma espontânea.

Este estudo foi obtido através de mais de 50 mil cidadãos que refletem a sociedade Portuguesa em termos de distribuição geográfica, género, idade, grau de formação e classe social e teve em conta as dimensões emocionais (imagem e comunicação) e racionais (Governo, Liderança e Resultados) dos líderes.

"Este trabalho é desenvolvido de forma contínua ao longo do ano e em conformidade com a certificação das normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira)", indica a OnStrategy, num comunicado enviado às redações.

"A construção reputacional dos líderes empresariais mostra-se maioritariamente associada à dimensão racional (perceções de governo, liderança e resultados), evidenciando uma vulnerabilidade no que respeita à sua comunicação e exposição com impacto direto na avaliação que os cidadãos fazem sobre a dimensão emocional; cada vez mais, e em particular em momentos de crises económicas e sociais, os cidadãos elegem os líderes como os principais embaixadores das marcas que orientam", indica Pedro Tavares, Managing Partner da OnStrategy.

A OnStrategy é a consultora que assina o estudo RepScore™, e que avalia, desde 2009, o posicionamento e os níveis emocional e racional de reputação associados a mais de 2.000 marcas em Portugal.