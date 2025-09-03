Rui Moreira: "O Porto está profundamente consternado com a dimensão da tragédia"

"O Porto, como todo o país, está profundamente consternado com a dimensão desta tragédia. Vidas humanas ceifadas, vários feridos graves, num descarrilamento sem precedentes em Portugal", começa por escrever Rui Moreira numa nota publicada nas redes sociais. O presidente da câmara do Porto endereça "sentidas condolências às famílias das vítimas", confessando encontrar um único adjetivo para descrever o acidente no Elevador da Glória: "Trágico". Na breve nota, Rui Moreira faz questão de expressar "e sublinhar" solidariedade para com o homólogo lisboeta. "A ocorrência de acidentes como este são o pior pesadelo para qualquer presidente de Câmara. Espero que seja possível ao Município de Lisboa apurar rapidamente as causas do violento descarrilamento, para que todas as pessoas afetadas direta ou indiretamente por esta tragédia possam encontrar as respostas que agora não querem calar", sublinha.Isto "ainda que agora seja o tempo de agir e acudir as vítimas, prestando-lhes todo o apoio possível", acrescenta, crente de que "tudo o que ao alcance do Presidente da Câmara de Lisboa está a ser feito para que isso suceda".