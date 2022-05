CR7, Fernando Mendes e RAP entre os mais reconhecidos pelos portugueses

Cristiano Ronaldo, Fernando Mendes e Ricardo Araújo Pereira estão entre as figuras públicas mais reconhecidas pelos portugueses, segundo o estudo "Figuras Públicas e Digital Influencers" produzido pela Marktest.

O jogador do Manchester United está no topo das figuras públicas portuguesas mais reconhecidas e tem a maior notoriedade espontânea, alcançando um registo de 49,1% de referências espontâneas entre os inquiridos sobre figuras públicas que conhecem.

"O pódio das figuras públicas com maior notoriedade total fica completo com dois humoristas: Fernando Mendes em segundo lugar, reconhecido por 96,9% dos portugueses, e Ricardo Araújo Pereira em terceiro, com 96,5%", anunciou a Marktest em comunicado.

A lista das figuras públicas portuguesas mais reconhecidas fica completa com os nomes de Manuel Luís Goucha, Herman José, Mariza, João Baião, José Mourinho, Cristina Ferreira e a apresentadora Fátima Lopes.

"No que respeita à notoriedade espontânea, à liderança de Cristiano Ronaldo com 49,1% seguem-se Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha", diz o comunicado. As mesmas figuras públicas ocupam os três primeiros lugares da notoriedade espontânea top of mind, que é o primeiro nome de figuras públicas referido pelos inquiridos. Catarina Furtado, João Baião, Ruy de Carvalho, Rita Pereira, Rui Costa, Tony Carreira e Herman José também fazem parte desta lista de dez nomes.