É um homem tranquilo, de palavras calmas e postura de quem já fez muitas revoluções na vida profissional, que se senta à minha frente. As postura reta que o transporta pelas disrupções que liderou num percurso marcado por tecnologias sempre à frente do seu tempo, que foi testando, com as quais conviveu e que aplicou muito antes de o resto do país ter sequer delas conhecimento, descontrai-se ao falar das outras aventuras em que embarca, a preencher a necessidade pessoal de se superar a cada momento, de testar os próprios limites e não deixar nada por fazer. O sorriso passa-lhe dos olhos à boca quando conta, por exemplo, que começou há uns meses a aprender a tocar piano, um sonho antigo que agora materializa em obras impossíveis, como o tema mais conhecido de Lala Land, adaptado pelo professor de música para que um leigo que se estreia nas teclas e pedais consiga cumpri-lo, mas nem por isso menos desafiante para quem se lança nestas lides.

Encontramo-nos no café do MAAT café & Kitchen, a ver o rio pela frincha abaixo da pala, uma luz linda a enquadrar a costa a sul de Lisboa. Já terminou o congresso que teve 7 mil pessoas a assistir, duas vezes e meia a audiência normal, graças ao formato híbrido que permitiu não apenas receber pessoas em sala no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa como que muitas mais assistissem ou a participassem online a partir de qualquer ponto do mundo ao retrato do que aí vem, sob o tema The Way Forward. E Rogério Carapuça é a imagem de um homem feliz, realizado. Está na APDC desde 2013 e tem protagonizado a transformação da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Tecnologias. Mas nem por isso considera que o seu trabalho está feito, antes o reinventa, se reinventa e se empurra para novas fronteiras.