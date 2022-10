"Rio atmosférico" traz chuva e trovoada

É já a partir do "meio da tarde" desta terça-feira que é esperado um agravamento do estado do tempo em Portugal continental, prevendo-se que o "resto desta semana seja caracterizada por tempo chuvoso", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em comunicado, o IPMA refere-se ainda a um padrão conhecido como "rio atmoférico" que irá trazer chuva persistente, acompanhada "de trovoada e vento forte no litoral e terras altas."

A "alteração significativa" do estado do tempo, esperada a partir da tarde de hoje, tem como origem "uma depressão complexa e quase estacionária no Atlântico Norte", que "levará ao estabelecimento de um fluxo que transporta ar muito húmido até ao continente ", explica o IPMA.

Na noite de terça para quarta-feira, "uma superfície frontal fria deverá atravessar o território, com ocorrência de precipitação por vezes forte, inicialmente no litoral Norte e Centro", situação que irá estender-se "gradualmente ao restante território".

Prevê-se, por isso, "uma intensificação do vento" e "uma descida das temperaturas para valores próximos do normal para a época" a partir desta quarta-feira.



"A persistência deste fluxo do quadrante sul ao longo dos restantes dias da semana permitirá a chegada de massas de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água, num padrão usualmente conhecido como rio atmosférico", explica o IPMA. Uma condição meteorológica que "deverá originar diversos períodos de precipitação persistente, podendo ser por vezes forte, acompanhada de trovoada, e de vento forte no litoral e terras altas".

Perante estas previsões meteorológicas, sete distritos do continente (Viseu, Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga) vão estar sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo por causa do vento sul, temporariamente forte com rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e terras altas, entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima entre as 03:00 de quinta-feira e as 03:00 de sexta-feira.

De acordo com o instituto, estão previstas ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.